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Настоящее фото товара Светильник подвесной Архивес Шарм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной Архивес Шарм, белый
13 оценок
11 19031
15 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной Архивес Шарм, белый - фото 1Светильник подвесной Архивес Шарм, белый - фото 2Светильник подвесной Архивес Шарм, белый - фото 3Светильник подвесной Архивес Шарм, белый - фото 4Светильник подвесной Архивес Шарм, белый - фото 5Светильник подвесной Архивес Шарм, белый - фото 6Светильник подвесной Архивес Шарм, белый - фото 7
Распродажа

Светильник подвесной Архивес Шарм, белый

Артикул: CH-087-025
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота1580 мм
  • Вес2.1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Светильник подвесной восточная элегантность для вашего интерьера. Светильник сочетает утонченность и восточный стиль. Плафон округлой формы выполнен из матового белого стекла с геометрическими гранями, который хорошо пропускает свет и мягко рассеивает его. Каркас изготовлен из металла золотистого оттенка, а изящные декоративные элементы у основания плафона дополняют светильник,придавая ему особую элегантность и изысканность. Оснащен одной лампой с цоколем Е27 мощностью до 60 Вт, что позволяет осветить площадь до 4 кв.м. Крепится к потолку с помощью планки, подходит также для натяжных потолков. Благодаря регулируемой высоте, светильник можно адаптировать под любые условия, создавая нужное освещение и атмосферу. Идеально подойдет для различных помещений: прихожей, гостиной, спальни, детской комнаты, а также для кафе или ресторанов. Стильный и изысканный, он станет отличным дополнением как для домашнего интерьера, так и для общественных пространств. В комплект входят: светильник, паспорт, упаковка, схема и монтажный комплект, что делает его удобным для самостоятельной установки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота1580 мм
  • Вес2.1 кг
  • Материалметалл, стекло, керамика
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветголубой, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки370 мм
  • Высота упаковки345 мм
  • Вес упаковки2.85 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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