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СТУЛ EPIC БЕЛЫЙ

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Характеристики товара

Описание

Стул Epic отлично подойдет для уличных кафе, ресторанов, мест общего пользования, зон ожиданий, для дачи и домохозяйств. Современный оригинальный дизайн сразу привлекает к себе и позволяет ощутить преимущества эргономичной формы, воплощённой в безупречном стиле. Благодаря применению первичного полипропилена мебель является абсолютно безопасной для человека, а специальные добавки к пластику обеспечивают стойкость к ультрафиолету и любым типам осадков.
– стулья можно штабелировать, сохраняя пространство для хранения;
– поверхность стула нейтральна ко всем видам бытовых загрязнителей и легко моется;
– благодаря скрытым рёбрам жёсткости стул остаётся лёгким и прочным одновременно;
– дренажное отверстие по центру стула позволяет экономить время на уборке воды после дождя.
Мебель на ножках из пластика намного дешевле, чем из других материалов, что, конечно, является большим плюсом. Более того, ножки из пластика легко поддаются чистке и неприхотливы к погодным условиям, что что позволяет использовать их на улице в любое время года.
Одно из самых главных качеств жесткого сиденья — польза для осанки. Более того, жесткое сиденье намного удобнее мыть, так как не требует использования стиральной машины.
Подлокотники выполняют важную задачу — избавляют сидящего, от необходимости держать руки на весу, что значительно уменьшает напряжение мышц рук.
Облокотившись на спинку, вы сильно снизите нагрузку на мышцы спины. Грамотная конструкция спинки позволит долгое время не менять положения, а эстетика конструкции поднимет настроение.

Сиденье: Жесткое

Объем упаковки: 0.2 м³


Основные цвета, которые всегда в наличии: белый, желтый, серый

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина560 мм
  • Вес1,8 кг
  • Материал каркасаполипропилен
  • Цветбелый

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