Характеристики товара
Описание
Двухместный диван из искусственного ротанга — стильное и практичное решение для обустройства террасы, веранды или небольшого сада. Его компактные размеры позволяют разместить уютную зону отдыха даже на ограниченном пространстве, не жертвуя при этом эстетикой и функциональностью. Изящное сочетание плетёных боковых панелей и мягких подушек создает идеальный баланс между лаконичным дизайном и высоким уровнем комфорта.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1320 мм
- Глубина730 мм
- Высота770 мм
- Вес13.9 кг
- Материалротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый, серый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет