Характеристики товара
Описание
Стул Barrie всегда будет выгодно смотреться в интерьере, подчеркивая вкус и статус владельца. Модель отличается привлекательным внешним видом и практичностью. Стиль, в котором он выполнен, можно охарактеризовать как мягкая геометрия! Прямоугольное сиденье, высокая спинка с небольшим уклоном назад делают стул невероятно удобным. Главная особенность модели – плавный переход спинки в сиденье, образующий мягкий изгиб. Ножки обеденного стула, также обтянутые кожей, создают единый образ и являются визуальным продолжением сиденья.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина475 мм
- Глубина535 мм
- Высота845 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
- Цвет ножекв цвет стула
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт