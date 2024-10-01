Характеристики товара
Описание
Хайбол серии «Кракле» от белорусского бренда Neman – это стаканы из прочного стекла, которое устойчиво к появлению сколов и трещин. Стенки имеют интересный дизайн, который имитирует «разбитое стекло».
Стеклянные бокалы смотрятся стильно и сочетаются с любым дизайном посуды. Такой дизайн будет уместен при ежедневной и праздничной сервировке стола, также часто используется при подаче напитков в баре, ресторане и кафе. Допускается мойка в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота110 мм
- Диаметр79 мм
- Объем0,32 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт