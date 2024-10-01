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Хайбол «Кракле», 325мл, стекло, прозрачный - фото 1

Хайбол «Кракле», 325мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-665
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол серии «‎Кракле»‎ от белорусского бренда Neman – это стаканы из прочного стекла, которое устойчиво к появлению сколов и трещин. Стенки имеют интересный дизайн, который имитирует «разбитое стекло»‎.

Стеклянные бокалы смотрятся стильно и сочетаются с любым дизайном посуды. Такой дизайн будет уместен при ежедневной и праздничной сервировке стола, также часто используется при подаче напитков в баре, ресторане и кафе. Допускается мойка в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота110 мм
  • Диаметр79 мм
  • Объем0,32 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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