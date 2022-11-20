Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес4.2 кг
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Диван California Triple Set
Диван California 2 Set
Банкетка нежравейка
Банкетка 07 ЧГН
Диван Флорида
Подставка для ног Буффало
Подставка для ног Чесапик
Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ светло-коричневый
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2