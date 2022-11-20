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Стул деревянный А-9607 - фото 1Стул деревянный А-9607 - фото 2

Стул деревянный А-9607

12 оценок
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Стул Такер, зеленый деревянный
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Стул Такер, зеленый деревянный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес4.2 кг

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