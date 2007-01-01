Характеристики товара
Описание
Модный и легкий стул Фьерра - стильный предмет современного интерьера. Изящные ножки стула изготовлены из надежного металла, они устойчивы и хорошо удерживают компактное, но удобное сиденье. Спинка стула Фьерра имеет правильный изгиб для поддержки позвоночника сидящего. Обивка изготовлена из прочной ткани, которая легка в уходе. Обязательно обратите внимание на этот предмет мебели, если вы желаете создать интерьер, который будет красив и актуален долгие годы. Габариты стула Ширина 60 см. Высота 81 см. Глубина* 58/47 см.
Высота сиденья 50 см.
Высота ножек:48 см.
Материал ножек:металл (цвет темно-серый);
Материал основания:металл (цвет темно-серый);
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина580 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес8.4 кг
- Цветсерый, темно-серый
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет