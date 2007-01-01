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Настоящее фото товара Стул Фьерра, серая ткань, ножки металл, темно-серые, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Фьерра, серая ткань, ножки металл, темно-серые
14 оценок
от 31 890
Стул Фьерра, серая ткань, ножки металл, темно-серые - фото 1Стул Фьерра, серая ткань, ножки металл, темно-серые - фото 2Стул Фьерра, серая ткань, ножки металл, темно-серые - фото 3Стул Фьерра, серая ткань, ножки металл, темно-серые - фото 4Стул Фьерра, серая ткань, ножки металл, темно-серые - фото 5
Новинка

Стул Фьерра, серая ткань, ножки металл, темно-серые

Артикул: CH-089-323
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Модный и легкий стул Фьерра - стильный предмет современного интерьера. Изящные ножки стула изготовлены из надежного металла, они устойчивы и хорошо удерживают компактное, но удобное сиденье. Спинка стула Фьерра имеет правильный изгиб для поддержки позвоночника сидящего. Обивка изготовлена из прочной ткани, которая легка в уходе. Обязательно обратите внимание на этот предмет мебели, если вы желаете создать интерьер, который будет красив и актуален долгие годы. Габариты стула Ширина 60 см. Высота 81 см. Глубина* 58/47 см.

Высота сиденья 50 см.

Высота ножек:48 см.

Материал ножек:металл (цвет темно-серый);

Материал основания:металл (цвет темно-серый);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8.4 кг
  • Цветсерый, темно-серый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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