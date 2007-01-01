Характеристики товара
Описание
Стул Феррара с потрясающим оригинальным дизайном превосходит все ожидания. Утонченный стиль соединен с удобными формами. Подходит как для ресторанов, так и для домашней кухни. Ткань отличается повышенной износостойкостью, а стальной каркас ‒ прочностью.
Высота ножек:48 см.
Материал ножек:металл (цвет темно-синий);
Материал основания:металл (цвет темно-синий);
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина580 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес8.4 кг
- Цветсиний, темно-синий
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет