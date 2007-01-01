Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Фьерра,синяя ткань, ножки металл, темно-синие, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Фьерра,синяя ткань, ножки металл, темно-синие
15 оценок
от 31 890
Стул Фьерра,синяя ткань, ножки металл, темно-синие - фото 1Стул Фьерра,синяя ткань, ножки металл, темно-синие - фото 2Стул Фьерра,синяя ткань, ножки металл, темно-синие - фото 3Стул Фьерра,синяя ткань, ножки металл, темно-синие - фото 4Стул Фьерра,синяя ткань, ножки металл, темно-синие - фото 5
Новинка

Стул Фьерра,синяя ткань, ножки металл, темно-синие

Артикул: CH-089-324
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Венера диамант серый велюр
Фотография товара Стул полубарный Венера диамант серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Солар, ножки черные, велюр серый
Фотография товара Стул Солар, ножки черные, велюр серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Феррара с потрясающим оригинальным дизайном превосходит все ожидания. Утонченный стиль соединен с удобными формами. Подходит как для ресторанов, так и для домашней кухни. Ткань отличается повышенной износостойкостью, а стальной каркас ‒ прочностью.

Высота ножек:48 см.

Материал ножек:металл (цвет темно-синий);

Материал основания:металл (цвет темно-синий);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8.4 кг
  • Цветсиний, темно-синий
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, голубая ткань, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, голубая ткань, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг, голубая ткань, ножки черные

70
Фотография товара Стул Париж бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стул Париж бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные

91
  • бежевый, серый
  • серый
Фотография товара Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от8 950

Стул Флай, синяя рогожка, ножки металлические

95
Фотография товара Стул Бруно велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бруно велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Бруно велюр коричневый

26
  • зеленый, черный
  • коричневый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/карри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/карри

9
Фотография товара Стул Мартин, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мартин, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул Мартин, розовый

12
Фотография товара Стул Mannheim, паутинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mannheim, паутинка , произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стул Mannheim, паутинка

11
Фотография товара Стул Глоу графит, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Глоу графит, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Глоу графит, черный

6
  • бежевый, коричневый, темно-серый
  • коричневый
  • черный
  • антрацит
Фотография товара Стул Сентор-1, белый, канцлер ЛОФТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сентор-1, белый, канцлер ЛОФТ, произведённого компанией ChiedoCover
13 190

Стул Сентор-1, белый, канцлер ЛОФТ

6
  • бежевый, серый
  • коричневый
  • оранжевый, белый
Фотография товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул полубарный Бриф ВД, велюр, синий

15
  • розовый
  • серый
  • красный
  • синий
В наличии 26 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное Play LB black черный пластик, черная ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Play LB black черный пластик, черная ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Кресло офисное Play LB black черный пластик, черная ткань

10
  • черный
  • серый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Виргиниа, темно-серый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Виргиниа, темно-серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Кресло Виргиниа, темно-серый, ткань

36
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло Visit CF-101, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Visit CF-101, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло Visit CF-101, черный

6
  • бежевый
  • черный
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло Клеон, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр синий

5
Фотография товара Кресло Принципл, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Принципл, серый, произведённого компанией ChiedoCover
154 990

Кресло Принципл, серый

11
Фотография товара Кресло-качалка Блюз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Блюз, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Кресло-качалка Блюз

13
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон, велюр, красный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон, велюр, красный

26
  • белый
  • красный
  • бежевый
  • серый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Диван кресло Лимерик для ресторана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван кресло Лимерик для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990

Диван кресло Лимерик для ресторана

95
Фотография товара Кресло Джой 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Джой 2, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Джой 2

5
Фотография товара Кресло Варело, велюр антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр антрацит

49

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, фиолетовый

73
Фотография товара Стул на колесах Перфекто Ролл, розовая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Перфекто Ролл, розовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стул на колесах Перфекто Ролл, розовая экокожа

81
В наличии 41 шт.
Фотография товара Стул на колесах Сепфи Ролл, бирюзовая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Сепфи Ролл, бирюзовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Стул на колесах Сепфи Ролл, бирюзовая экокожа

53
В наличии 46 шт.
Фотография товара Стул Jools, кремовый, серый/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jools, кремовый, серый/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена

Стул Jools, кремовый, серый/ золото

50
Настоящее фото товара Стул барный Берлин, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Стул барный Берлин, черный, экокожа

59
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул Bello Peach от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bello Peach, произведённого компанией ChiedoCover
15 390
Оптовая цена

Стул Bello Peach

15
Настоящее фото товара Стул мягкий, бежевый, экокожа, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, бежевый, экокожа, каркас металл, черный

7
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Пиннате, пирамида, мятный, черный, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, пирамида, мятный, черный, букле, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Пиннате, пирамида, мятный, черный, букле

14
Фотография товара Стул Бриф Оригинал Н, велюр, пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф Оригинал Н, велюр, пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Бриф Оригинал Н, велюр, пыльно-розовый

6
В наличии 220 шт.
Фотография товара Стул Флекс Оригинал, велюр, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, велюр, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул Флекс Оригинал, велюр, серо-бежевый

12
В наличии 139 шт.

Товар в корзине

Стул Фьерра,синяя ткань, ножки металл, темно-синие
Стул Фьерра,синяя ткань, ножки металл, темно-синие
31 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное Play LB black черный пластик, черная ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Play LB black черный пластик, черная ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Кресло офисное Play LB black черный пластик, черная ткань

10
  • черный
  • серый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Виргиниа, темно-серый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Виргиниа, темно-серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Кресло Виргиниа, темно-серый, ткань

36
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло Visit CF-101, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Visit CF-101, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло Visit CF-101, черный

6
  • бежевый
  • черный
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло Клеон, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр синий

5

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности