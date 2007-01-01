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Стул Seven Style светло-зеленый велюр, чёрные ножки

Артикул: CH-078-611
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В элегантных и плавных очертаниях стула из серии SEVEN внимательный ценитель сразу узнает одну из самых популярных современных моделей, являющихся истинным эталоном скандинавской простоты и функциональности. Лаконичные изгибы, эргономичность, легкость и компактность – вот, пожалуй, главные отличительные особенности стульев SEVEN. Идеально подходящие для дома, офиса, а также для общественных пространств, стулья SEVEN в мгновение ока штабелируются в одну компактную конструкцию, предоставляя Вам и Вашим гостям простор для истинного полёта фантазии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсветло-зеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Изделия стопируютсяНет

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