Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина470 мм
- Глубина420 мм
- Цветсерый
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