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          Фотография Стул пластиковый Toby желтый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          -17%

          Стул пластиковый Toby желтый

          5
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          от 3 490 ₽4 190 ₽
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          Стул пластиковый Toby желтый

          5
          3490 ₽4190 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина420 мм
          • Материалпластик
          • Высота до сиденья450 мм
          • Ширина470 мм
          • Материал каркасапластик
          • Вес3.9 кг
          • Материал сиденьяпластик
          • Высота820 мм

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