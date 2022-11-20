Характеристики товара
Описание
В коробке 2 шт
Размеры упаковки: 630*690*950
Вес брутто: 20 кг
Объем: 0,4
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина630 мм
- Глубина600 мм
- Материал сиденьякожа
- Цветчерный
В коробке 2 шт
Размеры упаковки: 630*690*950
Вес брутто: 20 кг
Объем: 0,4
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Стул-кресло Самба, синий
Стул Самба М бежевый, серебро
Кресло Dreifus, серый
Кресло Livorno, коричневый
Кресло Livorno, серый
Кресло Orfei, коричневый
Кресло Orfei, серый
Стационарные опоры для офисных кресел