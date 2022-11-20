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Стул Самба М

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Характеристики товара

Описание

В коробке 2 шт
Размеры упаковки: 630*690*950
Вес брутто: 20 кг
Объем: 0,4

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал сиденьякожа
  • Цветчерный

Популярные варианты обивки

Стул Самба М - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Самба М - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Самба М - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Самба М - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Самба М - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Самба М - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Самба М - обивка в цвете 1818
Стул Самба М - обивка в цвете blackblack
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Стул Самба М — выполненные заказы

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