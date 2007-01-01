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Настоящее фото товара Стул Топас, велюр Велюто Люкс 22, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Топас, велюр Велюто Люкс 22, ножки бук, морилка светлый орех
11 оценок
5 5906
5 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Топас, велюр Велюто Люкс 22, ножки бук, морилка светлый орех - фото 1Стул Топас, велюр Велюто Люкс 22, ножки бук, морилка светлый орех - фото 2Стул Топас, велюр Велюто Люкс 22, ножки бук, морилка светлый орех - фото 3Стул Топас, велюр Велюто Люкс 22, ножки бук, морилка светлый орех - фото 4Стул Топас, велюр Велюто Люкс 22, ножки бук, морилка светлый орех - фото 5Стул Топас, велюр Велюто Люкс 22, ножки бук, морилка светлый орех - фото 6
Хит

Стул Топас, велюр Велюто Люкс 22, ножки бук, морилка светлый орех

Артикул: CH-088-962
11 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота840 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество


Габариты упаковки :


Количество изделий в упаковке: 1-2 шт

Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 5-10 кг
Количество изделий в упаковке: 3-5 шт

Ширина: 780 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 1050 мм
Объем: 0.46 м³
Вес: 15-20 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота840 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасабук, массив дерева
  • Цветсветло-коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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