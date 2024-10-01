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Чайник заварочный «День и ночь» конический керамика 0,5 л - фото 1Чайник заварочный «День и ночь» конический керамика 0,5 л - фото 2

Чайник заварочный «День и ночь» конический керамика 0,5 л

Артикул: CH-065-634
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0,685 кг
  • Объем0,5 л
  • Материалкерамика
  • Цветбелый, черный

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