Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Валензе шенилл серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Валензе шенилл серый
6 оценок
33 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Валензе шенилл серый - фото 1Стул Валензе шенилл серый - фото 2Стул Валензе шенилл серый - фото 3Стул Валензе шенилл серый - фото 4Стул Валензе шенилл серый - фото 5Стул Валензе шенилл серый - фото 6Стул Валензе шенилл серый - фото 7Стул Валензе шенилл серый - фото 8

Стул Валензе шенилл серый

Артикул: CH-089-055
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота765 мм
  • Ширина сиденья505 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников
Фотография товара Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Валензе в мягкой обивке. Кресло выполнено в цельной форме с мягкими округлыми переходами. Спинка, подлокотники и основание полностью обиты шениллом, благодаря чему модель выглядит цельно и аккуратно со всех сторон. Обивка покрывает не только сиденье и спинку, но и ножки кресла. Такое решение делает модель визуально мягче и добавляет интерьеру уют. Шенилл с выраженной текстурой приятен на ощупь и комфортен в ежедневном использовании. Серый оттенок хорошо сочетается с нейтральной палитрой. Широкое сиденье, мягкая спинка и подлокотники поддерживают комфортную посадку. Кресло подходит для отдыха, общения или оформления уютной обеденной зоны. Каркас изготовлен из фанеры, шпона, ДВП и сухого строганого бруса. Наполнитель из ППУ повышенной плотности помогает сохранять форму и комфорт при ежедневной эксплуатации. Модель оснащена регулируемыми по высоте подпятниками. Кресло устойчиво стоит на разных типах поверхности и помогает компенсировать небольшие неровности пола. Высота сиденья — 48 см, глубина сиденья — 47 см. Максимальная нагрузка — до 120 кг. Кресло поставляется в собранном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота765 мм
  • Ширина сиденья505 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Вес7.8 кг
  • Материалфанера, ДВП, шпон, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсветло-серый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки830 мм
  • Вес упаковки10.5 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽

Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки

89
Фотография товара Стул барный Ува S какао/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ува S какао/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от40 990
Оптовая цена

Стул барный Ува S какао/ венге

92
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy X серый велюр/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy X серый велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69031
11 090 ₽Оптовая цена

Стул Brandy X серый велюр/ белый каркас

51
В наличии 22 шт.
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневая

49
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря

89
  • синий, черный
  • оранжевый, коричневый, черный
Фотография товара Барный стул Лагер, серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Барный стул Лагер, серая кожа

88
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Микс, коричневый кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, коричневый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49011
10 590 ₽

Стул Микс, коричневый кожзам

13
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар конус, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар конус

5
  • серый
  • синий
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул Логан СН, велюр, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул Логан СН, велюр, изумрудный

5
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул Пиннате, барный, фиолетовый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, барный, фиолетовый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Пиннате, барный, фиолетовый, черный, велюр

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Сета, пирамида, черный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Кресло Сета, пирамида, черный, золотой

12
Фотография товара Кресло College H-8766L-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8766L-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло College H-8766L-1/Black

7
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Серый

6
В наличии 80 шт.
Фотография товара Кресло Pacha Wood от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Pacha Wood, произведённого компанией ChiedoCover
от43 190
Оптовая цена

Кресло Pacha Wood

33
Фотография товара Кресло Астик Б/П, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Астик Б/П, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Кресло Астик Б/П, бежевый

15
В наличии 21 шт.
Новинка
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велюта Люкс 22, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Велюта Люкс 22, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Велюта Люкс 22, ножки бук, морилка старинный орех

13
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло отдыха Каприз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло отдыха Каприз, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Кресло отдыха Каприз

5
Фотография товара Кресло Drift, розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Drift, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Drift, розовое

8
Фотография товара Кресло Француз, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Кресло Француз, коричневый

14
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Феррис, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Феррис, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
52 99012
59 990 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Феррис, коричневое

26
В наличии 44 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Осло велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осло велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Осло велюр серый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул барный Richy Ткань Бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Richy Ткань Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 080
Оптовая цена

Стул барный Richy Ткань Бирюзовый

11
  • красный
  • серый
  • бирюзовый
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул барный Oliver, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Oliver, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена

Стул барный Oliver, черный

10
  • серый, черный
  • черный
Фотография товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр персиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр персиковый

12
Фотография товара Стул Стэм, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стэм, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стул Стэм, серый

14
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Бар скуар, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Родео Бар скуар, бежевый

5
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа шоколадная

9
Фотография товара Стул Джиннет велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джиннет велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стул Джиннет велюр капучино

11
  • коричневый
  • серый
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Грейн, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Грейн, серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Стул Грейн, серый

6
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул Пиннате, барный, светло-серый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, барный, светло-серый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Пиннате, барный, светло-серый, черный, велюр

8

Товар в корзине

Стул Валензе шенилл серый
Стул Валензе шенилл серый
33 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Сета, пирамида, черный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Кресло Сета, пирамида, черный, золотой

12
Фотография товара Кресло College H-8766L-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8766L-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло College H-8766L-1/Black

7
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Серый

6
В наличии 80 шт.
Фотография товара Кресло Pacha Wood от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Pacha Wood, произведённого компанией ChiedoCover
от43 190
Оптовая цена

Кресло Pacha Wood

33

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности