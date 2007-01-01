Характеристики товара
Описание
Кресло Валензе в мягкой обивке. Кресло выполнено в цельной форме с мягкими округлыми переходами. Спинка, подлокотники и основание полностью обиты шениллом, благодаря чему модель выглядит цельно и аккуратно со всех сторон. Обивка покрывает не только сиденье и спинку, но и ножки кресла. Такое решение делает модель визуально мягче и добавляет интерьеру уют. Шенилл с выраженной текстурой приятен на ощупь и комфортен в ежедневном использовании. Коралловый оттенок добавляет интерьеру теплый акцент и хорошо сочетается с нейтральной палитрой. Широкое сиденье, мягкая спинка и подлокотники поддерживают комфортную посадку. Кресло подходит для отдыха, общения или оформления уютной обеденной зоны. Каркас изготовлен из фанеры, шпона, ДВП и сухого строганого бруса. Наполнитель из ППУ повышенной плотности помогает сохранять форму и комфорт при ежедневной эксплуатации. Модель оснащена регулируемыми по высоте подпятниками. Кресло устойчиво стоит на разных типах поверхности и помогает компенсировать небольшие неровности пола. Высота сиденья — 48 см, глубина сиденья — 47 см. Максимальная нагрузка — до 120 кг. Кресло поставляется в собранном виде.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина530 мм
- Высота765 мм
- Ширина сиденья505 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Высота посадочного места 480 мм
- Вес7.8 кг
- Материалфанера, ДВП, шпон, шенилл
- Материал сиденьяшенилл
- Допустимая нагрузка120
- Цветоранжевый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки830 мм
- Вес упаковки10.5 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяНет