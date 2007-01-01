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Настоящее фото товара Стул Валензе шенилл коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Валензе шенилл коралловый
14 оценок
33 190
Товар в корзине. Перейти
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Стул Валензе шенилл коралловый

Артикул: CH-089-052
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота765 мм
  • Ширина сиденья505 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Валензе в мягкой обивке. Кресло выполнено в цельной форме с мягкими округлыми переходами. Спинка, подлокотники и основание полностью обиты шениллом, благодаря чему модель выглядит цельно и аккуратно со всех сторон. Обивка покрывает не только сиденье и спинку, но и ножки кресла. Такое решение делает модель визуально мягче и добавляет интерьеру уют. Шенилл с выраженной текстурой приятен на ощупь и комфортен в ежедневном использовании. Коралловый оттенок добавляет интерьеру теплый акцент и хорошо сочетается с нейтральной палитрой. Широкое сиденье, мягкая спинка и подлокотники поддерживают комфортную посадку. Кресло подходит для отдыха, общения или оформления уютной обеденной зоны. Каркас изготовлен из фанеры, шпона, ДВП и сухого строганого бруса. Наполнитель из ППУ повышенной плотности помогает сохранять форму и комфорт при ежедневной эксплуатации. Модель оснащена регулируемыми по высоте подпятниками. Кресло устойчиво стоит на разных типах поверхности и помогает компенсировать небольшие неровности пола. Высота сиденья — 48 см, глубина сиденья — 47 см. Максимальная нагрузка — до 120 кг. Кресло поставляется в собранном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота765 мм
  • Ширина сиденья505 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Вес7.8 кг
  • Материалфанера, ДВП, шпон, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветоранжевый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки830 мм
  • Вес упаковки10.5 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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