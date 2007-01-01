Характеристики товара
Описание
Каркас вручную оплетен бежевым роупом - эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон.В комплект входит подушка со съёмным чехлом из 100% влагоотталкивающего полиэстера светло-серого цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина560 мм
- Высота760 мм
- Вес8 кг
- Материалроуп
- Материал сиденьяполиэстер
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Вес упаковки8.50 кг
- Объём упаковки0.44 м3
- Изделия стопируютсяНет