Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка ESPO 75, каркас титан, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20, рогожка ESPO 75, каркас титан
9 оценок
2 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20, рогожка ESPO 75, каркас титан - фото 1Стул Хит 20, рогожка ESPO 75, каркас титан - фото 2Стул Хит 20, рогожка ESPO 75, каркас титан - фото 3Стул Хит 20, рогожка ESPO 75, каркас титан - фото 4Стул Хит 20, рогожка ESPO 75, каркас титан - фото 5Стул Хит 20, рогожка ESPO 75, каркас титан - фото 6Стул Хит 20, рогожка ESPO 75, каркас титан - фото 7Стул Хит 20, рогожка ESPO 75, каркас титан - фото 8

Стул Хит 20, рогожка ESPO 75, каркас титан

Артикул: CH-084-238
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5.8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • НаполнительУплотненный поролон
  • Материал каркасасталь
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, орех, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, орех, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 1, 1500*900, орех, шампань

12
Настоящее фото товара Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 140*70

5
Фотография товара Чехол 112, журавинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 112, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Чехол 112, журавинка

40
Фотография товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стол T-2 барный, высота 70-90см, черный

7
В наличии 43 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99057
49 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное

26
В наличии 52 шт.
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 01, 1200x600, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1200x600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75040
2 890 ₽

Чехол для стола 01, 1200x600, черный

34
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм

493
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700х900, орех, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700х900, орех, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стол Лидер 2, 2700х900, орех, черный, кромка ПВХ

9
Настоящее фото товара Стол мобильный складной графит, антрацит, 25 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Стол мобильный складной графит, антрацит, 25 мм, 120*70

8

Другие товары из раздела стулья хит

Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм красный с пюпитром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм красный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽

Стул Хит 25 мм красный с пюпитром

33
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64021
2 055 ₽

Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя

102
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 44013
6 240 ₽

Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная

43
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 730

Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс

89
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, тёмный орех, арш коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, тёмный орех, арш коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 63014
3 025 ₽

Стул Хит 20мм с подлокотниками, тёмный орех, арш коричневый

6
Акция
Фотография товара Хит 25мм, с подлокотниками и широким сиденьем, жаккард санта белый, каркас черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 25мм, с подлокотниками и широким сиденьем, жаккард санта белый, каркас черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от4 84010
5 330 ₽

Хит 25мм, с подлокотниками и широким сиденьем, жаккард санта белый, каркас черный глянец

10
Акция
Фотография товара Хит 20мм, арш темно-коричневый, каркас коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 20мм, арш темно-коричневый, каркас коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640

Хит 20мм, арш темно-коричневый, каркас коричневый

13
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, кожзам синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69028
2 335 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, кожзам синий

15
New
Фотография товара Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Red Hat от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Red Hat, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Red Hat

11
Фотография товара Стул Хит 20, рогожка Jazz 22, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка Jazz 22, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от2 040

Стул Хит 20, рогожка Jazz 22, каркас черный муар

15
В пути 12 шт.

Товар в корзине

Стул Хит 20, рогожка ESPO 75, каркас титан
Стул Хит 20, рогожка ESPO 75, каркас титан
от 2 040
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, орех, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, орех, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 1, 1500*900, орех, шампань

12
Настоящее фото товара Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 140*70

5
Фотография товара Чехол 112, журавинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 112, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Чехол 112, журавинка

40
Фотография товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол T-2 барный, высота 70-90см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стол T-2 барный, высота 70-90см, черный

7
В наличии 43 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности