Характеристики товара
Описание
Яркая модель детского кресла оснащена пластиковой эргономичной спинкой, которая поможет сохранить правильное положении спины при использовании, широким сиденьем, красочными роликами в цвет обивки и металлической крестовиной. Максимальная нагрузка 80 кг. Подойдет как для детей, так и для подростков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина410 мм
- Высота750/870 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья360 мм
- Высота до сиденья450/570 мм
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки445 мм
- Глубина упаковки185 мм
- Вес упаковки5.2 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет