МИНПРОМТОРГ
от7 690₽20
9 590 ₽
Стул Маллин Диамант, вельвет красный, черные ножки
от12 790₽
Оптовая цена
Стул Halmar, белый/ дуб медовый
В наличии 14 шт.В пути 276 шт.
5 390₽
Оптовая цена
Стул барный Asti Ткань Серый
В наличии 143 шт.
от21 690₽
Оптовая цена
Стул барный Emma gold, светло-серый
Распродажа
от36 390₽36
55 990 ₽Оптовая цена
Стул полубарный Lucas светло-серый букле с ножками цвета орех
В наличии 1 шт.
7 990₽
Оптовая цена
Стул Мобиус Скуар, серый
11 690₽
Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр темно-бежевый
11 690₽
Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр фиолетовый
Новинка
от10 090₽
Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, ножки бук, морилка светлый орех
В наличии 1 шт.
26 390₽
Стул Третинно без подлокотников, без выреза, светло-серая рогожка, ножки металл, тон черный