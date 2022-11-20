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Диван Verona 2-х местный - фото 1

Диван Verona 2-х местный

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

130 х 62 х H78

каркас: алюминий, в комплекте подушка
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 200
ВЕС НЕТТО: 10,5 кг

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