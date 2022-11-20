Характеристики товара
Описание
Мягкое кресло Oscar — необычное дизайнерское решение для интерьера. Плавные линии сидения, спинки и подлокотников придают креслу элегантности. Обивка кресла выполнена из качественной прессованной кожи трендовых оттенков.
Устойчивые ножки кресла закреплены на крестовине, а сама конструкция снабжена поворотным механизмом. Это стильное кресло серии Oscar подойдет как для рабочего интерьера кабинетов руководителей и переговорных зон, так и для домашней обстановки гостиной или обеденной зоны.
(подушка в комплект не входит)
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина860 мм
- Глубина600 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьякожа
- Максимальная нагрузка200 кг