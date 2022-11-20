Кресло OSCAR, серый

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Кресло OSCAR, оранжевый

Характеристики товара

Описание

Мягкое кресло Oscar — необычное дизайнерское решение для интерьера. Плавные линии сидения, спинки и подлокотников придают креслу элегантности. Обивка кресла выполнена из качественной прессованной кожи трендовых оттенков.

Устойчивые ножки кресла закреплены на крестовине, а сама конструкция снабжена поворотным механизмом. Это стильное кресло серии Oscar подойдет как для рабочего интерьера кабинетов руководителей и переговорных зон, так и для домашней обстановки гостиной или обеденной зоны.

(подушка в комплект не входит)

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина860 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьякожа
  • Максимальная нагрузка200 кг

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