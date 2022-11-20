Характеристики товара
Описание
Цена указана за ширину лежака 700 мм доступна к заказу комплектация лежака шириной:
90 см
70 см
140 см
200 см
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина2362 мм
- Длина700 мм
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Цена указана за ширину лежака 700 мм доступна к заказу комплектация лежака шириной:
90 см
70 см
140 см
200 см
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