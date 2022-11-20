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Парковый лежак Белфаст - фото 1

Парковый лежак Белфаст

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цена указана за ширину лежака 700 мм доступна к заказу комплектация лежака шириной:

90 см

70 см
140 см
200 см

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина2362 мм
  • Длина700 мм
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