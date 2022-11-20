Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина790 мм
- Ширина590 мм
- Высота750 мм
- Вес28 кг
- Объем0.094 л
- Материал столешницыЛДСП
- Материал ножекМассив дерева
- Количество мест1
- Цвет подстольяБелый
- Цвет столешницыБелый
- Страна изготовленияРоссия
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