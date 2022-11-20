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Стол деревянный Брентон с ящиком белый глянец - фото 1Стол деревянный Брентон с ящиком белый глянец - фото 2Стол деревянный Брентон с ящиком белый глянец - фото 3Стол деревянный Брентон с ящиком белый глянец - фото 4Стол деревянный Брентон с ящиком белый глянец - фото 5Стол деревянный Брентон с ящиком белый глянец - фото 6

Стол деревянный Брентон с ящиком белый глянец

Артикул: CH-035-456
36 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина790 мм
  • Ширина590 мм
  • Высота750 мм
  • Вес28 кг
  • Объем0.094 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМассив дерева
  • Количество мест1
  • Цвет подстольяБелый
  • Цвет столешницыБелый
  • Страна изготовленияРоссия

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