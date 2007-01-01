Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Фьерра, бежево-коричневая ткань, ножки металл, бежево-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Фьерра, бежево-коричневая ткань, ножки металл, бежево-коричневый
9 оценок
от 31 890
Стул Фьерра, бежево-коричневая ткань, ножки металл, бежево-коричневый - фото 1Стул Фьерра, бежево-коричневая ткань, ножки металл, бежево-коричневый - фото 2Стул Фьерра, бежево-коричневая ткань, ножки металл, бежево-коричневый - фото 3Стул Фьерра, бежево-коричневая ткань, ножки металл, бежево-коричневый - фото 4Стул Фьерра, бежево-коричневая ткань, ножки металл, бежево-коричневый - фото 5
Новинка

Стул Фьерра, бежево-коричневая ткань, ножки металл, бежево-коричневый

Артикул: CH-089-322
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Сатурн
Фотография товара Стул Сатурн от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари пластиковый Нью, белый
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый Нью, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Модный и легкий стул Фьерра - стильный предмет современного интерьера. Изящные ножки стула изготовлены из надежного металла, они устойчивы и хорошо удерживают компактное, но удобное сиденье. Спинка стула Фьерра имеет правильный изгиб для поддержки позвоночника сидящего. Обивка изготовлена из прочной ткани, которая легка в уходе. Обязательно обратите внимание на этот предмет мебели, если вы желаете создать интерьер, который будет красив и актуален долгие годы. Габариты стула Ширина 60 см. Высота 81 см. Глубина* 58/47 см.

Высота сиденья 50 см.

Высота ножек:48 см.

Материал ножек:металл (цвет бежево-коричневый);

Материал основания:металл (цвет бежево-коричневый);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8.4 кг
  • Цветкоричневый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Олис, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 9905
4 190 ₽Оптовая цена

Стул Олис, велюр серый

83
Фотография товара Стул Скай Профиль, желтый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай Профиль, желтый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Скай Профиль, желтый, каркас белый

14
В наличии 13 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул Cosmos, янтарный, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Cosmos, янтарный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
26 790
Оптовая цена

Дизайнерский стул Cosmos, янтарный, золото

11
  • бежевый
  • темно-серый
  • изумрудный
  • оранжевый
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Луна, Калифорния 110 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Луна, Калифорния 110, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Луна, Калифорния 110

11
  • бежевый
  • коричневый
  • голубой
  • темно-серый
Настоящее фото товара Стул Фаетон Конус, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Фаетон Конус

15
  • серый
  • синий
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, кожа черная

8
Фотография товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул полубарный Бриф ВД, велюр, серый

10
  • розовый
  • серый
  • красный
  • синий
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, велюр, черный, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, велюр, черный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, велюр, черный, серебряный

5
Фотография товара Стул Кларенс, массив бука, андрис черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кларенс, массив бука, андрис черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Стул Кларенс, массив бука, андрис черный

5
  • золотой
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Стул Конгсберг, велюр Велюта Люкс 31, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, велюр Велюта Люкс 31, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг, велюр Велюта Люкс 31, каркас металл

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное Terry Black, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Terry Black, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Кресло офисное Terry Black, велюр серый

7
  • серый, черный
  • черный
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Твиз вращающееся, грейдж, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Твиз вращающееся, грейдж, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Кресло Твиз вращающееся, грейдж, шенилл

13
  • бежевый
  • белый
Фотография товара Кресло Квантум, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Квантум, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
33 190

Кресло Квантум, бежевый, черный

8
  • зеленый, черный
  • серый, черный
  • бежевый, черный
В пути 54 шт.
Фотография товара Кресло Энез софт, велюр Люкс 37 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Энез софт, велюр Люкс 37, произведённого компанией ChiedoCover
66 190

Кресло Энез софт, велюр Люкс 37

8
Фотография товара Кресло Opra, зеленая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Opra, зеленая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от36 090
Оптовая цена

Кресло Opra, зеленая рогожка

15
  • коричневый, серый
  • зеленый
Фотография товара Кресло Сета, пятилучие, светло-серый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пятилучие, светло-серый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Кресло Сета, пятилучие, светло-серый, черный, велюр

8
  • черный, мятный
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • розовый, черный
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Зеленый

12
В наличии 5 шт.
Фотография товара Лугано кресло плетеное из роупа, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лугано кресло плетеное из роупа, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
100 290
Оптовая цена

Лугано кресло плетеное из роупа, темно- серый

9
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Коричневый

14
Фотография товара Версаче кресло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Версаче кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от117 590
Оптовая цена

Версаче кресло

43
  • бежевый, черный
  • серый, черный
  • Версаче кресло

Другие товары из раздела мягкие стулья

Настоящее фото товара Стул барный МАРСЕЛЬ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул барный МАРСЕЛЬ бежевый

60
  • черный
  • бежевый
  • белый
Фотография товара Кресло Raymond, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Raymond, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена

Кресло Raymond, бирюзовый

95
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул полубарный Джанго велюр, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Джанго велюр, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул полубарный Джанго велюр, темно-серый

26
Настоящее фото товара Стул Родео Бар скуар, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Родео Бар скуар, желтый

15
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Юнит 1, дуб коньяк, токио смок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юнит 1, дуб коньяк, токио смок, произведённого компанией ChiedoCover
22 6906
23 990 ₽Оптовая цена

Стул Юнит 1, дуб коньяк, токио смок

11
  • серый, темно-коричневый, ясень
  • коричневый, серый
  • темно-серый, светлое дерево
  • черный, темно-серый
Распродажа
Фотография товара Стул Л1, токио смок, дуб коньяк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Л1, токио смок, дуб коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
12 1907
12 990 ₽Оптовая цена

Стул Л1, токио смок, дуб коньяк

15
  • коричневый
  • серый, светлое дерево
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас белый, кожа шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас белый, кожа шоколадная

12
Фотография товара Стул Амбрелла, поворотный механизм, белый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбрелла, поворотный механизм, белый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Амбрелла, поворотный механизм, белый, каркас черный

6
  • черный, бирюзовый
  • белый, бирюзовый
  • коричневый, черный
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул деревянный Леман с подлокотниками с обивкой из эко-кожи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Леман с подлокотниками с обивкой из эко-кожи, произведённого компанией ChiedoCover
21 290

Стул деревянный Леман с подлокотниками с обивкой из эко-кожи

6
  • серый, темно-коричневый
  • бежевый, темно-коричневый
В наличии 26 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Фьерра,синяя ткань, ножки металл, темно-синие от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фьерра,синяя ткань, ножки металл, темно-синие, произведённого компанией ChiedoCover
31 890

Стул Фьерра,синяя ткань, ножки металл, темно-синие

15
  • коричневый
  • серый, темно-серый
  • синий, темно-синий
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Стул Фьерра, бежево-коричневая ткань, ножки металл, бежево-коричневый
Стул Фьерра, бежево-коричневая ткань, ножки металл, бежево-коричневый
31 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное Terry Black, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Terry Black, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Кресло офисное Terry Black, велюр серый

7
  • серый, черный
  • черный
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Твиз вращающееся, грейдж, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Твиз вращающееся, грейдж, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Кресло Твиз вращающееся, грейдж, шенилл

13
  • бежевый
  • белый
Фотография товара Кресло Квантум, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Квантум, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
33 190

Кресло Квантум, бежевый, черный

8
  • зеленый, черный
  • серый, черный
  • бежевый, черный
В пути 54 шт.
Фотография товара Кресло Энез софт, велюр Люкс 37 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Энез софт, велюр Люкс 37, произведённого компанией ChiedoCover
66 190

Кресло Энез софт, велюр Люкс 37

8

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности