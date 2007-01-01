Характеристики товара
Описание
Диван 3-местный размер 174 x 68,5 х Н66,5 -1 шт
Кресло размер 68 х 68,5 х Н66,5 см - 2 шт
Стол журнальный размер 110х61хН46 см - 1 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Диван 3-местный размер 174 x 68,5 х Н66,5 -1 шт
Кресло размер 68 х 68,5 х Н66,5 см - 2 шт
Стол журнальный размер 110х61хН46 см - 1 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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