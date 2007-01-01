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Комплект Diana лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный) - фото 1Комплект Diana лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный) - фото 2Комплект Diana лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный) - фото 3Комплект Diana лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный) - фото 4Комплект Diana лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный) - фото 5Комплект Diana лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный) - фото 6

Комплект Diana лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный)

Артикул: CH-073-753
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван 3-местный размер 174 x 68,5 х Н66,5 -1 шт

Кресло размер 68 х 68,5 х Н66,5 см - 2 шт

Стол журнальный размер 110х61хН46 см - 1 шт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Комплект Diana лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный)
Комплект Diana лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный)
84 690
В корзине

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