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Настоящее фото товара Кресло Титул колор, ротанг серый, ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Титул колор, ротанг серый, ткань, синий
6 оценок
53 790
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Кресло Титул колор, ротанг серый, ткань, синий - фото 1

Кресло Титул колор, ротанг серый, ткань, синий

Артикул: CH-089-126
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина645 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота890 мм
  • Вес9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Титуло колор — это не просто мебель, а заявление о статусе. Строгие линии и тройное плетение подчеркивают ваш безупречный вкус. Выберите свой яркий характер: подушки сочного оранжевого, зеленого или яркого бирюзового цвета легко трансформируют настроение пространства. Идеально для коммерческих, частных объектов или зоны отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина645 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота890 мм
  • Вес9 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсиний, серый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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