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Набор мебели Багамы, коньяный - фото 1

Набор мебели Багамы, коньяный

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Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 600х600х550
кресло: 680х630х730
диван: 1120х650х730
Цвет каркаса : коньячный
Материал каркаса : ротанг натуральный
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : бежевый
Узор ткани : без рисунка
Материал чехла мягкого элемента : полиэстер+хлопок
Толщина мягкого элемента : 6
Цвет поверхности : коньячный
Материал поверхности : ротанг натуральный, стекло
Комплектация : стол, 2 кресла, диван
Страна производства : ИНДОНЕЗИЯ

35,34 кг / 1,073 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасанатуральный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки1.07 м3
  • Вес упаковки35.34 кг

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