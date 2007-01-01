Характеристики товара
Описание
Стул из массива бука. Выпускается с мягкой и жесткой спинкой. Спинка имеет изгиб, что позволяет разместиться на стуле с максимальным комфортом. Данная модель подходит для умеренно-классического интерьера. Цвет дерева и обивочная ткань может быть любой, на выбор покупателя.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина440 мм
- Высота920 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес7 кг
- Материалвелюр, пенополиуретан, массив бука
- Материал сиденьявелюр
- Цветвенге
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет