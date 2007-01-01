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Настоящее фото товара Стул полубарный Найробс, черная экокожа, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Найробс, черная экокожа, ножки черные
14 оценок
36 490
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Стул полубарный Найробс, черная экокожа, ножки черные - фото 1Стул полубарный Найробс, черная экокожа, ножки черные - фото 2Стул полубарный Найробс, черная экокожа, ножки черные - фото 3Стул полубарный Найробс, черная экокожа, ножки черные - фото 4Стул полубарный Найробс, черная экокожа, ножки черные - фото 5

Стул полубарный Найробс, черная экокожа, ножки черные

Артикул: CH-089-189
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стиль, комфорт и уникальный дизайн - все это воплощено в полубарном стуле Найробс из экокожи с ножками из металла. Этот стул станет ярким акцентом в вашем интерьере.

Колоритное сиденье стула Найробс изготовлено из высококачественной экокожи, которая является эффективной альтернативой натуральной коже, при этом сохраняя ее элегантный вид. Необычная прострочка на сидении стула привлекает внимание. Красивые швы создают элегантный узор, придающий стулу индивидуальность.

Черные ножки из металла являются стильным контрастом, придавая ему современный и оригинальный вид. Они гармонично сочетаются с любым дизайном интерьера и добавляют нотку роскоши. Между ножками предусмотрена перекладина для удобного расположения сидящего.

Высота ножек:65 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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