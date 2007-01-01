Характеристики товара
Описание
Стиль, комфорт и уникальный дизайн - все это воплощено в полубарном стуле Найробс из экокожи с ножками из металла. Этот стул станет ярким акцентом в вашем интерьере.
Колоритное сиденье стула Найробс изготовлено из высококачественной экокожи, которая является эффективной альтернативой натуральной коже, при этом сохраняя ее элегантный вид. Необычная прострочка на сидении стула привлекает внимание. Красивые швы создают элегантный узор, придающий стулу индивидуальность.
Черные ножки из металла являются стильным контрастом, придавая ему современный и оригинальный вид. Они гармонично сочетаются с любым дизайном интерьера и добавляют нотку роскоши. Между ножками предусмотрена перекладина для удобного расположения сидящего.
Высота ножек:65 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина580 мм
- Высота940 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес8.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет