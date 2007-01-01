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Настоящее фото товара Стул Монарх Нью зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Монарх Нью зеленый
26 оценок
5 79050
11 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Монарх Нью зеленый

Артикул: CH-028-610
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников от пола - 63,5 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес6.85 кг
  • Максимальная нагрузка800 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки555 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки755 мм
  • Вес упаковки15.7 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики630
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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