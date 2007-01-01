Характеристики товара
Описание
Высота подлокотников от пола - 63,5 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина540 мм
- Высота760 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес6.85 кг
- Максимальная нагрузка800 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки555 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки755 мм
- Вес упаковки15.7 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Габариты упаковки для логистики630
- Изделия стопируютсяНет