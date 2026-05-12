Характеристики товара
Описание
Стул Толикс Вуд - это абсолютно культовый стул, настоящая легенда промышленного дизайна.
Прочная металлическая конструкция этого стула выдержит интенсивное использование, обеспечивая долгие годы безупречной службы. Геометрически четкий силуэт и лаконичные линии подчеркнут современный характер вашего заведения, создавая атмосферу стильного минимализма.
Вместо стандартного металлического сиденья, эта версия стула Толикс дополнена прочным и эргономичным деревянным сиденьем. Тепло натурального дерева смягчает строгий индустриальный стиль, добавляя нотку уюта и комфорта. Деревянное сиденье, обработанное специальным составом, устойчиво к влаге и царапинам, что делает его идеальным для Хорека.
Мы понимаем, насколько важна надежность в сфере Хорека. Именно поэтому при создании этого стула мы уделили особое внимание качеству материалов и конструкции. Металлическая рама с прочным покрытием устойчива к царапинам и сколам, а перфорированное сиденье не только добавляет стиля, но и обеспечивает отличную вентиляцию, предотвращая скопление влаги.
Ключевые преимущества:
• Непревзойденная прочность: Выдержит интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Легкость в уходе: Металлические поверхности легко очищаются от загрязнений, что экономит время и ресурсы.
• Современный дизайн: Сочетание металла и дерева создает уникальный и привлекательный образ.
• Комфорт для гостей: Эргономичное сиденье и высокая спинка обеспечат комфортное времяпрепровождение.
• Долгосрочная инвестиция: Стул Толикс с деревянным сиденьем – это надежная и стильная мебель, которая прослужит вам долгие годы.
Возможно изготовление в любом цвете по RAL
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина515 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес5 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасасталь
- Цветкрасный, черный
- Цвет каркасакрасный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки1520 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Вес упаковки35.20 кг
- Объём упаковки0.37 м3
- Габариты упаковки для логистики460
- Изделия стопируютсяДа