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Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд, красный, сидение массив сосны, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Толикс Вуд, красный, сидение массив сосны, морилка черная
8 оценок
2 49070
8 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Толикс Вуд, красный, сидение массив сосны, морилка черная - фото 1Стул Толикс Вуд, красный, сидение массив сосны, морилка черная - фото 2Стул Толикс Вуд, красный, сидение массив сосны, морилка черная - фото 3Стул Толикс Вуд, красный, сидение массив сосны, морилка черная - фото 4Стул Толикс Вуд, красный, сидение массив сосны, морилка черная - фото 5Стул Толикс Вуд, красный, сидение массив сосны, морилка черная - фото 6
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Стул Толикс Вуд, красный, сидение массив сосны, морилка черная

Артикул: CH-089-119
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Толикс Вуд, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Толикс Вуд - это абсолютно культовый стул, настоящая легенда промышленного дизайна.

Прочная металлическая конструкция этого стула выдержит интенсивное использование, обеспечивая долгие годы безупречной службы. Геометрически четкий силуэт и лаконичные линии подчеркнут современный характер вашего заведения, создавая атмосферу стильного минимализма.

Вместо стандартного металлического сиденья, эта версия стула Толикс дополнена прочным и эргономичным деревянным сиденьем. Тепло натурального дерева смягчает строгий индустриальный стиль, добавляя нотку уюта и комфорта. Деревянное сиденье, обработанное специальным составом, устойчиво к влаге и царапинам, что делает его идеальным для Хорека.

Мы понимаем, насколько важна надежность в сфере Хорека. Именно поэтому при создании этого стула мы уделили особое внимание качеству материалов и конструкции. Металлическая рама с прочным покрытием устойчива к царапинам и сколам, а перфорированное сиденье не только добавляет стиля, но и обеспечивает отличную вентиляцию, предотвращая скопление влаги.

Ключевые преимущества:

• Непревзойденная прочность: Выдержит интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Легкость в уходе: Металлические поверхности легко очищаются от загрязнений, что экономит время и ресурсы.
• Современный дизайн: Сочетание металла и дерева создает уникальный и привлекательный образ.
• Комфорт для гостей: Эргономичное сиденье и высокая спинка обеспечат комфортное времяпрепровождение.
• Долгосрочная инвестиция: Стул Толикс с деревянным сиденьем – это надежная и стильная мебель, которая прослужит вам долгие годы.

Возможно изготовление в любом цвете по RAL

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасасталь
  • Цветкрасный, черный
  • Цвет каркасакрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки1520 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки35.20 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Габариты упаковки для логистики460
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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