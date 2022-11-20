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Тележка для горничной Green Hotel 940 Compact - фото 1

Тележка для горничной Green Hotel 940 Compact

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1280 мм
  • Ширина530 мм
  • Длина1070 мм
  • Вес26.9 кг
  • Материалполипропилен

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