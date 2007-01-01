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Настоящее фото товара Стул Хит 25, велюр Велютто 07, каркас золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25, велюр Велютто 07, каркас золото муар
5 оценок
1 69037
2 680 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25, велюр Велютто 07, каркас золото муар - фото 1Стул Хит 25, велюр Велютто 07, каркас золото муар - фото 2Стул Хит 25, велюр Велютто 07, каркас золото муар - фото 3Стул Хит 25, велюр Велютто 07, каркас золото муар - фото 4Стул Хит 25, велюр Велютто 07, каркас золото муар - фото 5Стул Хит 25, велюр Велютто 07, каркас золото муар - фото 6
Хит

Стул Хит 25, велюр Велютто 07, каркас золото муар

Артикул: CH-087-891
5 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
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Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Скидки предоставляются при покупке от 300 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Товар в корзине

Стул Хит 25, велюр Велютто 07, каркас золото муар
Стул Хит 25, велюр Велютто 07, каркас золото муар
от 1 690
2 680 ₽
В корзине

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