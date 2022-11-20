|от шт
|1
|4 230 ₽
|от шт
|10
|3 250 ₽
|от шт
|50
|3 090 ₽
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Мягкий стул Кеми невероятно комфортная мебель, которая заслуженно является одной из самых популярных в гостинично-ресторанном бизнесе. Это очень легкий стул, не занимающий много полезной площади, поэтому органично впишется в интерьер любого кафе. В тоже время, такая модель станет прекрасным решением для ресторана.
Глубина: 50 см
Высота: 83.5 см
Ширина: 48.5 см
Высота до сиденья: 42 см
Обивка: кожзам
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