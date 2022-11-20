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          Фотография Стул Кеми коричневый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Стул Кеми коричневый

          5
          от шт14 230 ₽
          от шт103 250 ₽
          от шт503 090 ₽
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          Стул Кеми коричневый
          Стул Кеми коричневый
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          Характеристики товара

          Описание

          Мягкий стул Кеми невероятно комфортная мебель, которая заслуженно является одной из самых популярных в гостинично-ресторанном бизнесе. Это очень легкий стул, не занимающий много полезной площади, поэтому органично впишется в интерьер любого кафе. В тоже время, такая модель станет прекрасным решением для ресторана.

          Основные характеристики

          Глубина: 50 см

          Высота: 83.5 см

          Ширина: 48.5 см

          Высота до сиденья: 42 см

          Обивка: кожзам


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          Варианты каркаса

          Морилка ВенгеМорилка ВенгеМорилка Старинный орехМорилка Старинный орехМорилка Красное деревоМорилка Красное деревоМорилка НатуральныйМорилка НатуральныйМорилка Светлый орехМорилка Светлый орехМорилка Органика белыйМорилка Органика белыйЭмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

          Сделаем стулья на заказ

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          Стул Кеми коричневый
          Стул Кеми коричневыйСтул Кеми коричневыйСтул Кеми коричневый
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