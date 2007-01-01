Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина490 мм
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Материалметалл, ABS-пластик
- Цветбелый, хромированный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Купер 160, Белый мрамор, черная шагрень, стекло / черный каркас
Стул Turin, синий, золотые ножки
Стол Купер 160, Белый мрамор, черная шагрень, стекло / черный каркас