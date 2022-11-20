Характеристики товара
Описание
56 х 75 х H100
каркас: сталь, рама: алюминий, текстилен 2х2, штабелируемый
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 95
ВЕС НЕТТО (кг): 4,3
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина560 мм
- Глубина750 мм
- Материал сиденьятекстилен
56 х 75 х H100
каркас: сталь, рама: алюминий, текстилен 2х2, штабелируемый
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 95
ВЕС НЕТТО (кг): 4,3
|Каркас
|Стоимость
|Стальной каркас
|2090
|Алюминиевый каркас
|2725
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