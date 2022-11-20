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Кресло Kiks текстилен - фото 1

Кресло Kiks текстилен

7 оценок
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Шезлонг TENERIFE
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Шезлонг TENERIFE

Характеристики товара

Описание

56 х 75 х H100

каркас: сталь, рама: алюминий, текстилен 2х2, штабелируемый
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 95
ВЕС НЕТТО (кг): 4,3

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина750 мм
  • Материал сиденьятекстилен

Варианты размеров

Каркас Стоимость
Стальной каркас 2090
Алюминиевый каркас 2725

Популярные варианты обивки

Кресло Kiks текстилен - обивка в цвете КраснаяКрасная
Кресло Kiks текстилен - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Кресло Kiks текстилен - обивка в цвете БежевыйБежевый
Кресло Kiks текстилен - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Kiks текстилен - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Кресло Kiks текстилен - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Kiks текстилен - обивка в цвете 1818
Кресло Kiks текстилен - обивка в цвете blackblack
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