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Настоящее фото товара Стул Базальт, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Базальт, серый шенилл
15 оценок
от 40 490
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Стул Базальт, серый шенилл

Артикул: CH-089-350
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес16.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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