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Набор мебели Summer складной без спинки 1 уп. (4 стула+стол, голубой-джинс) - фото 1

Набор мебели Summer складной без спинки 1 уп. (4 стула+стол, голубой-джинс)

Артикул: CH-075-205
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стул: 30х30х31,3 стол: 102х50х44,5/61 Цвет каркаса : серебрянный Материал каркаса : алюминий Цвет чехла мягкого элемента/матраса : без м/э Узор ткани : листья Цвет поверхности : коричневый, зеленый Материал поверхности : ткань с водооталкивающей пропиткой, водостойкий пластик Комплектация : стол складной, 4 стула складных Использование на открытом воздухе : да Страна производства : РОССИЯ Дополнительно : возможно два положения высоты стола 445мм и 610мм; нагрузка на стол 20 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалалюминий
  • Цветголубой, серебряный
  • Каркасалюминий

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Набор мебели Summer складной без спинки 1 уп. (4 стула+стол, голубой-джинс)
Набор мебели Summer складной без спинки 1 уп. (4 стула+стол, голубой-джинс)
7 590
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