Распродажа
от8 090₽66
23 490 ₽Оптовая цена
Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит
В наличии 34 шт.
МИНПРОМТОРГ
от7 690₽9
8 390 ₽
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые
от7 690₽
Оптовая цена
Стул Непал-П, латте велюр/ черный каркас
В наличии 40 шт.
МИНПРОМТОРГ
от7 590₽8
8 190 ₽
Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех
12 590₽
Оптовая цена
Стул Родео Вуд, светло-серый
В наличии 17 шт.
10 490₽
Оптовая цена
Стул Терра Бар скуар, зеленый
В наличии 12 шт.
6 490₽
Стул мягкий поворотный, золотой, велюр, каркас металл
В наличии 5 шт.
11 690₽
Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр фисташковый
Распродажа
4 190₽17
4 990 ₽
Стул обеденный Патрус, бордовый, шенилл
В наличии 447 шт.В пути 100 шт.
2 590₽
Стул Изо, металл, серый
В наличии 269 шт.