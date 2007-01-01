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Настоящее фото товара Стул Базальт, бежевый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Базальт, бежевый шенилл
10 оценок
от 40 490
Стул Базальт, бежевый шенилл - фото 1Стул Базальт, бежевый шенилл - фото 2Стул Базальт, бежевый шенилл - фото 3Стул Базальт, бежевый шенилл - фото 4Стул Базальт, бежевый шенилл - фото 5

Стул Базальт, бежевый шенилл

Артикул: CH-089-351
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес16.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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