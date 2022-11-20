Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота882 мм
- Ширина837 мм
- Длина1135 мм
- Вес38 кг
- Объем55000 мл
- Материалсталь
- Цветсиний
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
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