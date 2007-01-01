Характеристики товара
Описание
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стул: 30х30х31,3 стол: 102х50х44,5/61 Цвет каркаса : серебрянный Материал каркаса : алюминий Цвет чехла мягкого элемента/матраса : без м/э Узор ткани : джинс Цвет поверхности : голубой Материал поверхности : ткань с водооталкивающей пропиткой, водостойкий пластик Комплектация : стол складной, 4 стула складных Использование на открытом воздухе : да Страна производства : РОССИЯ Дополнительно : возможно два положения высоты стола 445мм и 610мм; нагрузка на стол 20 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветзеленый, коричневый, серебряный
- Каркасалюминий
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет