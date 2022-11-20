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Стул Fresh, велюр Velutto 31, ножки бук морилка черная - фото 1Стул Fresh, велюр Velutto 31, ножки бук морилка черная - фото 2Стул Fresh, велюр Velutto 31, ножки бук морилка черная - фото 3Стул Fresh, велюр Velutto 31, ножки бук морилка черная - фото 4Стул Fresh, велюр Velutto 31, ножки бук морилка черная - фото 5Стул Fresh, велюр Velutto 31, ножки бук морилка черная - фото 6Стул Fresh, велюр Velutto 31, ножки бук морилка черная - фото 7Стул Fresh, велюр Velutto 31, ножки бук морилка черная - фото 8Видеообзор: Стул Fresh - видео 9

Стул Fresh, велюр Velutto 31, ножки бук морилка черная

Артикул: CH-052-153
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота840 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Обивкаткань велютто 31
  • Материал каркасагнутоклееная фанера
  • Материал ножекбук
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

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Стул Fresh, велюр зеленый
Стул Fresh, велюр зеленый
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Фото с производства

Фотография товара Cтул Fresh, велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.
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