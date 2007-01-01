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Настоящее фото товара Стул полубарный Тревезо, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Тревезо, черная экокожа
7 оценок
21 590
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Стул полубарный Тревезо, черная экокожа - фото 1Стул полубарный Тревезо, черная экокожа - фото 2

Стул полубарный Тревезо, черная экокожа

Артикул: CH-089-179
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Несмотря на утонченность высоких ножек и видимую хрупкость, полубарный стул Тревизо сверхустойчив. Дополнительные перекладины, одну из которых можно использовать как подставку для ног, усиливают надежность конструкции. При этом различное оформление передних и задних опор корреспондирует с разнофактурной обивкой (тканевое покрытие и вставка из экокожи), за счет чего расширяются стилистические границы использования полубарного стула Тревизо.

Высота ножек:64 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья640 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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