Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Vivaldi 02, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20, велюр Vivaldi 02, каркас шампань
6 оценок
1 79022
2 275 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20, велюр Vivaldi 02, каркас шампань - фото 1Стул Хит 20, велюр Vivaldi 02, каркас шампань - фото 2Стул Хит 20, велюр Vivaldi 02, каркас шампань - фото 3Стул Хит 20, велюр Vivaldi 02, каркас шампань - фото 4Стул Хит 20, велюр Vivaldi 02, каркас шампань - фото 5Стул Хит 20, велюр Vivaldi 02, каркас шампань - фото 6Стул Хит 20, велюр Vivaldi 02, каркас шампань - фото 7Стул Хит 20, велюр Vivaldi 02, каркас шампань - фото 8
Хит

Стул Хит 20, велюр Vivaldi 02, каркас шампань

Артикул: CH-084-368
6 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасашампань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Party, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Party

9
Фотография товара Чехол 37 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 37, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Чехол 37

44
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, каркас черный, под бетон, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, каркас черный, под бетон, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
2 290

Стол Лидер 1, 1200х600, каркас черный, под бетон, кромка ПВХ, без отбойников

8
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стол мобильный складной орех, белый, 22 мм, 80*70, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Стол мобильный складной орех, белый, 22 мм, 80*70

9
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19039
3 590 ₽

Чехол для стола 03

45
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый

41
Фотография товара Стол коктейльный Глобус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол коктейльный Глобус , произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Стол коктейльный Глобус

15
Хит
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69016
7 900 ₽

Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм

468
Настоящее фото товара Тележка Strong для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Тележка Strong для перевозки стульев

15
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, оливковый

42

Другие товары из раздела стулья хит

Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64028
2 275 ₽

Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя

80
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб

114
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69021
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая

109
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64023
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона

403
В наличии 4 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59023
2 055 ₽

Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой

443
Акция
Фотография товара Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64022
2 080 ₽

Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро

483
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, коричневая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64035
2 495 ₽

Стул Хит 20мм банкетный, золото, коричневая корона

6
New
Фотография товара Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64038
2 630 ₽

Стул Хит 25, жаккард вояж беж-золото, каркас шампань

9
В наличии 20 шт.
Хит
Фотография товара Стул Хит 25, кожзам ECOStile 32, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, кожзам ECOStile 32, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64038
2 630 ₽

Стул Хит 25, кожзам ECOStile 32, каркас бронза

11
В пути 38 шт.
Хит
Фотография товара Стул Хит 25, кожзам Molero 405, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, кожзам Molero 405, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64038
2 630 ₽

Стул Хит 25, кожзам Molero 405, каркас бронза

10
В пути 36 шт.

Товар в корзине

Стул Хит 20, велюр Vivaldi 02, каркас шампань
Стул Хит 20, велюр Vivaldi 02, каркас шампань
от 1 640
2 275 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Party, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Party

9
Фотография товара Чехол 37 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 37, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Чехол 37

44
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, каркас черный, под бетон, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, каркас черный, под бетон, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
2 290

Стол Лидер 1, 1200х600, каркас черный, под бетон, кромка ПВХ, без отбойников

8
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стол мобильный складной орех, белый, 22 мм, 80*70, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Стол мобильный складной орех, белый, 22 мм, 80*70

9

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности