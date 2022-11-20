Товар в корзине. Перейти
Стул Шилин, светло-серая рогожка - фото 1Стул Шилин, светло-серая рогожка - фото 2Стул Шилин, светло-серая рогожка - фото 3Стул Шилин, светло-серая рогожка - фото 4

Стул Шилин, светло-серая рогожка

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Шилин, черная экокожа
Стул Шилин, черная экокожа
Следующий Стул Шилин, тёмно-серая рогожка
Стул Шилин, черная экокожа

Характеристики товара

Описание

Интерьерный дизайнерский cтул Шилин

Материал сиденья: Рогожка

Материал каркаса: Дерево Бук

Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года

Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг

Техническая информация для оптовых клиентов

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4

Вес стандартной упаковки, кг.: 16.5

Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.228

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки420 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина520 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьярогожка
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки16.50 кг
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 10, произведённого компанией ChiedoCover
от690
10

Чехол 10

Чехол 05Настоящее фото товара Чехол 05, произведённого компанией ChiedoCover
от850
10

Чехол 05

Чехол 01 на стул Кьявари, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
8

Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый

Настоящее фото товара Чехол 01 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от490
11

Чехол 01 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 07 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от790
14

Чехол 07 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 36 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
11

Чехол 36 из плотного спандекса

Чехол 46, светло-желтыйНастоящее фото товара Чехол 46, светло-желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от450
6

Чехол 46, светло-желтый

Другие товары из разделастулья со спинкой
Настоящее фото товара Табурет вращающийся Спаркс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
10

Табурет вращающийся Спаркс, белый

В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Табурет вращающийся Спаркс, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
14

Табурет вращающийся Спаркс, коричневый

В наличии 39 шт.
Настоящее фото товара Табурет вращающийся Спаркс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
5

Табурет вращающийся Спаркс, красный

В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Табурет вращающийся Спаркс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
11

Табурет вращающийся Спаркс, черный

В наличии 85 шт.
Стул Марк на крутящемся основанииНастоящее фото товара Стул Марк на крутящемся основании, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
12

Стул Марк на крутящемся основании

Стул Оскар вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Стул Оскар вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Оскар вельвет изумрудный

В наличии 13 шт.