Характеристики товара
Описание
Барный стул «Купер» белого цвета привлекает внимание стильным дизайном и отличается невероятным комфортом. Модель с эргономичным сиденьем на основе, сделанной из хромированного металла, оснащена механизмом регулировки высоты (61–81 см). Такая мебель будет одинаково уместна в ресторане или дома на кухне. Белый стул «Купер» прослужит долгое время, благодаря тщательно продуманной конструкции и качественным материалам. Широкое основание диаметром 410 мм обеспечивает отличную устойчивость, прочный каркас отвечает за надежность, а обивка из полиуретановой кожи не потеряет привлекательный вид даже через несколько лет.
Каркас: хромированная сталь.
Высота сиденья: 61/81 см.
Обивка: экокожа
Ширина: 53,0 см.
Глубина: 48,0 см.
Высота: 81/101 см.
Нагрузка: 100 кг.
База: 410 мм.
Вес: 5,8 кг.
Китай
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 56х49х28
Объем: 0,077
Вес: 7,6 кг.
Основные характеристики
- Высота810/1010 мм
- Высота до сиденья610/810 мм
- Ширина540 мм
- Глубина480 мм
- Вес5.8 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки280 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки7.60 кг