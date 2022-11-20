Фотография Стул Kongsberg, светло - бежевый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Kongsberg, светло - бежевый

4.3
Оптовая цена
от 4 590 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Kongsberg, светло - бежевый
Стул Kongsberg, светло - бежевый
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Стул Kongsberg, светло - бежевый

4.3
4590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Глубина600 мм
  • Ширина500 мм
  • Цветбежевый
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота до сиденья390 мм

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