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Стул Tris, davis nowo 92, серый, букле

Артикул: CH-066-275
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Поворотный на 360 градусов с возвратом. Комбинированная обивка сиденья - букле, износоустойчивость 100 000 циклов, плотность: 420 гр./м.кв. + ткань, износоустойчивость 50 000 циклов, плотность: 355 гр./м.кв..

2 шт / 2 кор

вес одного: 12,2 кг

объем одного: 0,199 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья580 мм
  • Глубина сиденья660 мм
  • Высота спинки490 мм
  • Материал сиденьяткань, букле
  • Материал каркасаметалл
  • Плотность420 г/м²
  • Цветсерый
  • Цвет каркасачерный

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