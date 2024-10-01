Характеристики товара
Описание
Поворотный на 360 градусов с возвратом. Комбинированная обивка сиденья - букле, износоустойчивость 100 000 циклов, плотность: 420 гр./м.кв. + ткань, износоустойчивость 50 000 циклов, плотность: 355 гр./м.кв..
2 шт / 2 кор
вес одного: 12,2 кг
объем одного: 0,199 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина660 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья580 мм
- Глубина сиденья660 мм
- Высота спинки490 мм
- Материал сиденьяткань, букле
- Материал каркасаметалл
- Плотность420 г/м²
- Цветсерый
- Цвет каркасачерный