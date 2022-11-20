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Стул Reus сетка black

Артикул: CH-036-114
38 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1080 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Вес12.05 кг
  • Объем0.15 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

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